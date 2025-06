Passe Navegante passa a dar acesso a trotinetes em Setembro

Os operadores de trotinetes ainda terão de adaptar os seus sistemas ao da Transportes Metropolitanos de Lisboa, entidade que gere o Navegante, mas em Setembro o processo deverá estar concluído, permitindo aos portadores do passe aceder às trotinetes partilhadas presentes em Lisboa. A informação é avançada pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) e partilhada pelo jornal Público, na sequência da assinatura, esta segunda-feira, do protocolo com os diferentes operadores.

Para andar de trotinete com o Navegante, os utilizadores terão de associar o número do passe à aplicação, tal como já se faz com as Gira.

Longe das zonas pedonais

Tal como havia sido anunciado no início do mês pelo vice-presidente da CML, Filipe Anacoreta Correia, em entrevista à Antena 1, a inclusão das trotinetes no passe Navegante vem acompanhada de novas interdições. Além da proibição de circular nas faixas BUS, também não será possível percorrer jardins, zonas pedonais e vias rodoviárias centrais, como a Avenida da Liberdade.

As zonas onde é proibido circular e estacionar estão identificadas neste mapa dedicado à micromobilidade na cidade.

