Passe pelo Carmo para um workshop de livros pop-up

Inicie-se com os miúdos nesta técnica encantada com um curso de três horas, este sábado, no Museu Arqueológico do Carmo.

Se não está familiarizado com o termo, falemos daqueles livros que se abrem para combinar o gosto pela leitura com a magia das aventuras tridimensionais. Já está a ver do que falamos?

Para que lhe saltem à vista árvores, casinhas e outros protagonistas das histórias para os mais pequenos, embarque no universo pop-up. O Museu Arqueológico do Carmo recebe este sábado um workshop sobre o tema, para abordar as técnicas mais simples e algumas mais complexas.

A formação, realizada entre as 15.00 e as 18.00, está a cargo de Marco Taylor, autor de uma série de livros infanto-juvenis e nomeado para o prémio Melhor Ilustração de Livro Infantil, no Amadora BD 2016, com o livro Abílio. De resto, a sua próxima obra será em formato pop-up.

O preço do curso são 15€ e a inscrição deve ser feita através do email servicoeducativo@arqueologos.pt. Não se preocupe porque o material está incluído no valor.

+ A melhor literatura infantil para oferecer este Natal

+ Compras de Natal com descontos na Baobá livraria