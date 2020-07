Passeios, pintura e uma rota do petisco: vai ser assim o Verão em Alvalade

Animar a vida no bairro de Alvalade, com todos os cuidados possíveis, está na mira da Junta de Freguesia que teve de virar do avesso a programação de Verão e transformá-la numa agenda adaptada às circunstâncias e para todos. As iniciativas arrancam no dia 15 de Julho com uma rota do petisco, actividades de pintura, visitas guiadas e passeios.

A junta tem criado vários programas de apoio ao comércio local, e a primeira edição da Rota do Petisco é mais uma. Decorre entre 15 de Julho e 15 de Setembro, e quer promover vários estabelecimentos do bairro com uma espécie de happy hour entre as 16.00 e as 19.00, podendo assim os lisboetas provar alguns petiscos a preços de amigo. Os locais aderentes serão divulgados em breve.

Programadas estão ainda sessões de pintura ao ar livre com as professoras Tânia Caeiro e Ana Cardoso em diferentes jardins do bairro, entre eles o Jardim dos Cravos, o Jardim dos Coruchéus, o Jardim do Bairro de São Miguel, o Jardim Largo Frey Heitor Pinto, o Parque José Gomes Ferreira e o Jardim Mário Soares. As sessões decorrem entre as 10.00 e as 12.00, sendo a primeira no dia 15, no Parque José Gomes Ferreira. O calendário das aulas e o material necessário para cada uma pode ser consultado no site da junta (aqui).

Será ainda possível participar nas visitas guiadas ao Museu de Lisboa (dias 16 e 29 de Julho, 25 de Agosto e 10 e 15 de Setembro) e outra à Torre do Tombo (3 de Agosto). Na agenda está também a reposição dos passeios “Os Cafés da Avenida de Roma”, com o geógrafo Aquilino Machado, sob os temas Os Cafés dos Verdes Anos (29 de Agosto e 1 de Setembro), Os Cafés e o 25 de Abril (4 e 8 de Setembro) e os Cafés e o Rock (13 e 15 de Setembro).

As actividades de pintura, as visitas e os passeios são de inscrição obrigatória, uma vez que têm lugares limitados, sendo o uso de máscara obrigatório quando não for possível cumprir o distanciamento físico recomendado. As inscrições são feitas através de email (cultura@jf-alvalade.pt), informando sobre a actividade em que pretende inscrever-se, nome, idade e contacto.

Haverá ainda uma segunda edição do concurso de fotografia “Olhar Alvalade”, entre Julho e Setembro. Este ano o tema será Gente do Bairro, para que se mostrem as caras daqueles que todos os dias por ali andam ou que têm portas abertas.

A programação será rematada com uma leva de concertos em Setembro, num formato adaptado às circunstâncias e ainda a ser programado, estando por acertar datas e cartaz.

