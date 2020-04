Passes expirados são válidos até terminar estado de emergência

Títulos de transporte expirados até 23 de Fevereiro e os que caducariam nos próximos dias não carecem de renovação até ser decretado o fim do estado de emergência.

Os passes Viva Lisboa e os títulos de transporte Social+, 4_18 e Sub23 que tenham expirado até 23 de Fevereiro, ou que tenham data de caducidade enquanto estiver em vigor o estado de emergência, mantêm-se válidos. Assim sendo, todos os títulos expirados poderão continuar a ser usados até 17 de Abril – uma vez que foi esta quinta-feira prolongado o estado de emergência por mais 15 dias.

A decisão foi anunciada pela Área Metropolitana de Lisboa, em comunicado. “Aplicam-se, por isso, nos transportes públicos as mesmas regras para outros tipos de documentos, no sentido de evitar deslocações e contactos de utentes, entre si e com os trabalhadores encarregues dessas tarefas, por razões de saúde pública”, esclareceu o organismo nesta quinta-feira.

Em Lisboa, o Metro e a Carris decidiram não obrigar à validação dos passes nos terminais de entrada para minimizar o contacto dos passageiros nas máquinas de bilhéticas e nos pórticos de entrada. Nos autocarros, as entradas e saídas passaram a ser feitas pela porta traseira, e os autocarros param agora em todas as paragens, não havendo a necessidade de pressionar o botão de paragem.

+ Autocarros da Carris gratuitos como medida de combate à pandemia