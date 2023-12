Passes Navegante mantêm preços em 2024

Congelamento de preços foi definido no Orçamento do Estado. Gratuitidade é alargada a estudantes até aos 23 anos.

Circular na área metropolitana de Lisboa de transportes públicos vai custar o mesmo aos utilizadores no próximo ano. Em 2024, os valores mensais dos passes Navegante municipal (para deslocações apenas num município) e Navegante metropolitano (que permite viajar nos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa) mantêm-se nos 30 e 40 euros, respectivamente, informa a empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa. Desde 2019 que os passes Navegante não sofrem modificações de preços.

Na mesma linha, continuam em vigor os valores previstos para os passes Navegante família (cada família paga, no máximo, o valor equivalente a dois passes Navegante, ou seja, 60 ou 80 euros, dependendo se a variante é municipal ou metropolitana) e +65 (20 euros, ou seja, metade do preço, para toda a rede metropolitana). Mantém-se, ainda, grátis o navegante 12 (até aos 12 anos, inclusive), condição que se estende aos estudantes até aos 23 anos. As medidas prendem-se com o que foi definido no Orçamento do Estado para 2024, sendo este o segundo ano consecutivo que o Governo decide congelar os preços dos transportes públicos, "num esforço de combate às alterações climáticas e num quadro de reforço das políticas públicas para garantir os rendimentos das famílias e dos mais jovens", como afirmou o ministro das Finanças, Fernando Medina, em Outubro.

Já por decisão da Área Metropolitana de Lisboa, também os tarifários ocasionais válidos na Carris Metropolitana se mantêm inalterados no próximo ano – continuam iguais desde 2022, ano do seu lançamento. Recorde-se que, em 2022, o município de Lisboa decidiu tornar gratuitos os transportes públicos para seniores residentes na cidade e estudantes até aos 23 anos. A abrangência da gratuitidade para os sub-23 passará, com a aprovação da medida no Orçamento do Estado para 2024, a ser do âmbito nacional.

