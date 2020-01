Pastelaria Batalha cria Festival do Croissant com dois croissants pelo preço de um

A Pastelaria Batalha, com quatro casas com fabrico próprio na Grande Lisboa, vai celebrar este fim-de-semana, 25 e 26 de Janeiro, um dos seus bolos clássicos com o Festival do Croissant. Na compra de um, leva outro para casa.

A Batalha é adepta de promoções várias para nos adoçar a boca: volta e meia baixa o preço de artigos ou oferece pastéis de nata vegan para celebrar o veganismo. Desta vez as estrelas são os croissants de produção caseira da pastelaria – na compra de um croissant recheado, leva outro, por apenas 1€ no total.

Os croissants folhados, além de simples, podem ser recheados com opções mais clássicas, como o chocolate e o doce de ovo, mas os responsáveis salientam que esta pode ser uma boa oportunidade para arriscar e provar os sabores mais diferentes a que normalmente torce o nariz. Há chocolate com menta, o kiwi, maracujá, caramelo salgado, crème brûlée, frutos do bosque ou cheesecake, entre outras criações do dia.

A acção promocional acontece nas quatro lojas da Pastelaria Batalha na Grande Lisboa – no Largo Camões, nas duas da Venda do Pinheiro e ainda na Malveira. Os dois croissants a 1€ só estão disponíveis sábado e domingo.

