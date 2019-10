Pastelaria Batalha oferece pastéis de nata vegan para celebrar o veganismo

O pastel de nata vegan é a mais recente novidade da Pastelaria Batalha, que este ano celebra o Dia Mundial do Veganismo com uma oferta a todos os que visitarem o seu espaço. No dia 1 de Novembro, entre as 15.00 e as 19.00, poderá provar esta versão do doce mais icónico de Portugal sem ter de gastar um cêntimo.

Não é a primeira vez que esta pastelaria se chega à frente para nos adoçar a boca. Já no 25 de Abril, em quatro horas, a Pastelaria Batalha ofereceu 934 pastéis de nata. Agora, para celebrar o veganismo, vai oferecer um pastel de nata vegan a todos os que visitarem o número 1 da Rua Horta Seca, no Largo de Camões, entre as 15.00 e as 19.00.

Os pastéis de nata vegan desta pastelaria lisboeta são 100% livres de produtos de origem animal ou soja, sendo ideais para intolerantes à lactose. Além disso, têm 50% menos de açúcar. Para os provar, basta aparecer: não é obrigatória qualquer compra adicional. Para além desta oferta, haverá ainda uma promoção exclusiva de empadas vegan: pague duas e leve três.

Nesta data, a Pastelaria Batalha irá apresentar outros produtos vegan disponíveis, como empadas de vegetais, tostas de abacate ou húmus de cogumelo, saladas, batidos de fruta, sumos naturais e cafés com leite vegetal.

+ Os 15 melhores restaurantes vegan em Lisboa