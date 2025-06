Patti LuPone e outras estrelas da Broadway vêm a Lisboa em Julho

Photograph: Courtesy of the artist | Patti LuPone

De 10 a 13 de Julho, o festival Broadway no Parque traz a Lisboa espectáculos com estrelas consagradas do teatro musical. Patti LuPone e Liz Callaway, entre outras, estão confirmadas.

Vai ser possível viajar aos palcos da Broadway sem sair de Lisboa. Trata-se do Broadway no Parque, evento que acontece de 10 a 13 de Julho no Jardim do Torel e no Fórum Lisboa. A nova edição chega para “colocar novamente Lisboa no mapa mundial do teatro musical", como afirma organização em comunicado.

Em destaque na programação deste ano estão os espectáculos nocturnos no Jardim do Torel, de 10 a 12 de Julho, às 21.00. Os maiores sucessos da Broadway, dos clássicos aos contemporâneos, serão interpretados por um elenco de actores, cantores e bailarinos portugueses, acompanhados de uma banda ao vivo e convidados especiais.

Entre os convidados confirmados estão a portuguesa Sissi Martins, Santino Fontana, vencedor do Tony de Melhor Actor em 2019 e voz original de Hans em Frozen, e Liz Callaway, nomeada para um Tony e voz original do filme Anastasia. A acompanhar a banda estará o maestro e músico Seth Rudetsky, que já trabalhou com estrelas como Patti LuPone e Kristin Chenoweth. Os bilhetes variam entre 10€ e 30€.

Para encerrar a programação em grande, sobe ao palco do Fórum Lisboa a actriz Patti LuPone, ícone da Broadway, premiada com dois Tony e dois Grammy, e estrela de musicais consagrados como Evita e Les Misérables. O espetáculo, chamado Heart to Heart with Patti LuPone, será uma celebração da vida e carreira da artista, numa conversa intimista acompanhada ao piano por Joana David. Acontece a 13 de Julho, às 21.00, e os bilhetes custam 10€.

Jardim do Torel (Campo Mártires da Pátria). Qui-Sáb 10-12 Jul. 21.00. 10€-30€; Avenida de Roma 14 (Areeiro). Dom 13 Jul. 21.00. 10€

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp