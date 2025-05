Pavilhão Azul, com colecção privada de Julião Sarmento, abre a 4 de Junho

A notícia foi avançada, esta quarta-feira, pela agência Lusa. Depois de ter estado marcada para Novembro do ano passado, a abertura do Pavilhão Azul acontece a 4 de Junho.

O museu que irá expor a colecção privada do artista Julião Sarmento tem nova data de abertura. Segundo noticia a Lusa, esta quarta-feira, o Pavilhão Azul abre a 4 de Junho, precisamente sete meses depois da data inicialmente apontada pelo presidente Carlos Moedas. Na altura, o adiamento ficou a dever-se a um atraso nas obras de preparação do edifício, que a Câmara de Lisboa começou por querer pronto em Julho do ano passado. Segundo a EGEAC, "mais pormenores sobre o programa de abertura do museu serão anunciados em breve".

Sob a direcção de Isabel Carlos e com projecto de arquitectura de João Luís Carrilho da Graça, o edifício da Avenida da Índia irá assim expor a colecção de arte privada de Julião Sarmento, que morreu em Maio de 2021, aos 72 anos. São mais de 1200 obras, à guarda da Lisboa Cultura por cinco anos, através de um contrato renovável e como resultado do protocolo assinado entre o artista e a câmara em 2017, durante o mandato de Fernando Medina.

No espólio, há peças de nomes como Miquel Barceló, Jorge Molder, Pedro Cabrita Reis, Rui Chafes, Bruce Nauman, Cindy Sherman, Andy Warhol, Nan Goldin, Joseph Beuys, Marcel Duchamp ou Marina Abramovic. Uma colecção que o artista português começou a construir quando ainda era estudante de Belas Artes e onde apenas 5% das obras foram compradas. As restantes resultaram de trocas ou ofertas.

