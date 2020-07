Pavilhão do Conhecimento apaga 21 velas com entrada gratuita

O Pavilhão do Conhecimento é uma das maiores atracções para crianças no Parque das Nações

O Pavilhão do Conhecimento já é crescido há muito tempo, mas ser maior de idade não significa não gostar de festas. No próximo sábado, 25 de Julho, o Centro Ciência Viva assinala 21 anos de actividade com entrada gratuita para todos. Basta aparecer entre as 11.00 e as 19.00.

Não terá de abrir os cordões à bolsa já é tradição nesta data querida, mas como é esperado um maior fluxo de público haverá quatro turnos de visita, com duração de uma hora e meia cada, de forma a cumprir todas as regras de segurança. A entrada no centro será feita por ordem de chegada e não é necessária qualquer marcação prévia.

Se por acaso a lotação estiver completa quando lá chegar, não se preocupe: receberá um cartão, para poder ir passear em família pela zona com a certeza de que poderá entrar no próximo horário disponível. Além disso haverá também animação no exterior durante todo o dia.

A abertura de portas está marcada para as 11.00, com animação de rua. Segue-se a inauguração, às 11.30, de um módulo interactivo criado por Carolina Almeida, em parceria com o Teatro Aberto, para a exposição Explora. Às 15.00, será lançado no exterior o livro infantil Noite no Museu (19€), escrito por Rosalia Vargas, directora do Pavilhão do Conhecimento, que verá a sua história – sobre um museu às escuras e um grupo de crianças curiosas prontas a desvendar um mistério – ser contada por Rodolfo Castro.

Mais tarde, pelas 17.00, vão ser atribuídos os prémios de um concurso de máscaras, ainda a decorrer nas redes sociais. Para participar basta criar uma ilustração para aplicar numa máscara social, subordinada ao tema “Ciência, Tecnologia e Inovação”, e partilhar uma fotografia da sua proposta no Facebook ou no Instagram. Mas, atenção: tem de fazê-lo em modo público e com a hashtag #21anospavilhao e não se esquecer de preencher este formulário. O vencedor recebe um cartão dos Circuitos Ciência Viva para usar durante um ano por todo o país.

Para terminar, às 18.00, haverá biscoitos, em vez do tradicional bolo de aniversário. Convencido? Ainda não? O Pavilhão do Conhecimento dá-lhe 21 razões para o visitar no seu site e uma delas é imperdível: até 21 de Setembro tem direito à oferta de um bilhete de criança (até aos 11 anos) na compra de um bilhete de adulto.

