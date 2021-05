Pavilhão do Conhecimento inaugura Fishanário no Dia da Criança

O Pavilhão do Conhecimento está a preparar-se para abrir as portas do Fishanário, uma sala imersiva para famílias, que convida grandes e pequenos a mergulhar até às profundezas do mar à boleia dos cinco sentidos. Na inauguração, prevista para o Dia da Criança, 1 de Junho, na compra de um bilhete de adulto, a entrada é gratuita até aos 11 anos.

De garrafa de oxigénio às costas e lápis e canetas na mão, a nova experiência do Centro de Ciência Viva convida a colorir desenhos de várias espécies, desde o choco, mestre da camuflagem, até à tartaruga-marinha, campeã das corridas de longa distância. Depois de digitalizados será possível vê-los a habitar o fundo de um oceano virtual.

A par desta nova experiência, o Pavilhão do Conhecimento está prestes a inaugurar “Água – uma exposição sem filtro”, dedicada ao presente e ao futuro desse bem essencial. Produzida no contexto da Década Internacional para a Acção – Água para o Desenvolvimento Sustentável, poderá ser vista de 5 de Junho deste ano até Setembro de 2022.

Pavilhão do Conhecimento. Largo José Mariano Gago, 1 (Parque das Nações). Ter-Sex 10.00-18.00, Sáb-Dom e feriados 11.00-19.00. 7€-10€. Grátis para crianças até aos dois anos.

