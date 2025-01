Pavilhão do Conhecimento nunca tinha recebido tantos visitantes como em 2024

O Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva, em Lisboa, recebeu um total de 312 mil visitantes em 2024, um aumento de cerca de 15 mil entradas face ao ano anterior. É o maior número alguma vez registado, revela aquela entidade em comunicado.

Segundo os números divulgados esta quinta-feira pelo espaço de divulgação científica e tecnológica, foram as famílias quem mais visitou as exposições do Pavilhão do Conhecimento, com uma expressão de 66% face ao total de bilhetes adquiridos pelo público em geral. À cabeça surge também o público nacional, correspondente a 89% da totalidade do público. Entre os visitantes estrangeiros destacam-se espanhóis (18%), brasileiros (16%) e ingleses (15%), respectivamente as três nacionalidades, a seguir à portuguesa, que mais visitaram o centro situado no Parque das Nações no ano passado.

Sabe-se também que, em 2024, a Rede de Centros Ciência Viva envolveu mais de 1 milhão de pessoas, entre visitantes aos Centros Ciência Viva e acções de promoção do sucesso escolar, bem como actividades de enriquecimento curricular (AEC) e iniciativas de divulgação para o grande público.



A instituição destaca ainda o sucesso da exposição A Ciência da Pixar, inaugurada a 11 de Outubro de 2024 e que estará patente no Pavilhão do Conhecimento até Agosto deste ano. Segundo a nota enviada à imprensa, a mais recente exposição temporária do Pavilhão representou um aumento semanal significativo de visitas, com semanas a ultrapassar os 8 mil visitantes – um aumento de cerca de 26.400 visitantes face ao último trimestre de 2023.

Entre actividades em escolas, visitas de campo e eventos exteriores à área expositiva, foram movimentadas cerca de 24 mil pessoas fora de portas e solicitados quase 2200 bilhetes solidários em 2024. Desde a implementação da Bilheteira Solidária, que garante diariamente 20 entradas gratuitas a título individual ou a famílias, foram entregues mais de 5300 bilhetes. Imediatamente abaixo dos portugueses, são os visitantes ucranianos que mais aderem à iniciativa (26%).



Desde a sua fundação, a 25 de Julho de 1999, o Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva recebeu mais de 5,7 milhões de visitas.

