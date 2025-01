Peça de Tiago Rodrigues esgotou todas as datas, mas há nova sessão

Depois de se estrear no NTGent, na Bélgica, No Yogurt for the Dead passa pela Culturgest, em Fevereiro. Como seria de esperar, todas as sessões já estão esgotadas e, por isso, abre agora uma sessão extra.

As obras de Tiago Rodrigues têm viajado por vários países e, tal como acontece lá fora, em Portugal as datas de apresentação tendem a esgotar rapidamente. Foi o que aconteceu com No Yogurt for the Dead, que fica em cena em Lisboa de 19 a 23 de Fevereiro. A sessão extra está marcada para sábado, 22 de Fevereiro, às 15.30.

A peça, que incide sobre os últimos dias de vida do pai do encenador, vai até ao Theatro Circo, em Braga, a 27 e 28 de Fevereiro.

O trabalho do director do Festival de Avignon costuma ser alvo de elogios e boas críticas, de que é exemplo Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, recentemente eleita uma das melhores peças de 2024 pela revista The New Yorker.

Culturgest. 19-23 Fev. Qua-Sex 21.00, Sáb 15.30 e 19.00 e Dom 17.00. 20€

