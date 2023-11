Pedro Duarte, do hotel Wine & Books, no Porto, é o bartender do ano

A final do concurso, este ano organizado pela The Bottle Affair, teve lugar este domingo, 12 de Novembro, no Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras.

É mais a norte que se prova a coquetelaria de Pedro Duarte, mas foi aqui bem perto, no Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, que o barman do hotel Wine & Books, no Porto, se sagrou o grande vencedor do concurso Bartender do Ano, organizado pela The Bottle Affair, uma parceria Edições do Gosto.

"Ganhar o Bartender do Ano significa muito para mim. É a concretização de um objectivo pessoal. Uma competição que tem uma tradição de vencedores únicos e daqui para a frente só me resta valorizar este nome para que a indústria de bar continue a crescer", afirma o vencedor, citado em comunicado.

A final teve lugar este domingo, dia 12, e estiveram à prova seis bartenders. Pedro Duarte conseguiu superar os finalistas Bruno Fernandes, do Bistro 100 Maneiras (Lisboa); Tiago Santos, do Bairro Alto Hotel (Lisboa); Vivaldo Queirós, do Varandas Cocktail & Wine Bar (Faro). Luís Costa, do Torto (Porto), ficou em segundo lugar e André Costa, do Four Seasons Ritz Lisbon (Lisboa), em terceiro.

Constança Cordeiro (Uni e Toca da Raposa), Fernão Gonçalves (grupo Plateform) e Marcella Ghirelli (Cella) fizeram parte do júri, presidido por Wilson Pires (Verso). O Bartender do Ano 2023 (antes Barman do Ano), é um prémio que, desde 2014, celebra a coquetelaria portuguesa e que oferece, aos nomeados, uma oportunidade de demonstrarem as suas competências junto dos pares.

