Pedro Penim é o novo director artístico do Teatro D. Maria II

Pedro Penim é o novo director artístico do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. A nomeação do Governo foi anunciada esta quarta-feira, através de um comunicado. O encenador, actor e dramaturgo irá substituir Tiago Rodrigues, que deixou o cargo para assumir a direcção artística do Festival d'Avignon.

Licenciado em Teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema e com um mestrado em Gestão Cultural pelo ISCTE, Pedro Penim fundou o Teatro Praga em 1995. É também fundador do espaço cultural Rua das Gaivotas 6, projecto que acolhe criações de novos artistas. O seu trabalho, “que se estende à programação, à tradução, ao ensino e à actividade conferencista”, já foi apresentado em salas e festivais portugueses, bem como em diversos países da Europa, América do Sul, Ásia e Médio Oriente.

“Esta escolha é o reconhecimento do notável e diversificado percurso artístico que Pedro Penim desenvolve há mais de duas décadas. É com enorme expectativa e entusiasmo que começaremos a trabalhar em conjunto na materialização da sua visão artística para o futuro deste Teatro”, afirma Cláudia Belchior, presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional D. Maria II.

No mesmo comunicado, Pedro Penim agradece a Tiago Rodrigues, a quem sucede, elogiando o trabalho desenvolvido pelo colega, que “fez do D. Maria II um projecto público estável, de grande criatividade, dotado de uma equipa extremamente capaz”. A sua entrada em funções será anunciada em breve.

