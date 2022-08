Pegar e levar: no Verão o Therapist prepara-lhe o brunch para o piquenique

O Verão é muitas vezes sinónimo de praia, piscina e piqueniques, mas também de refeições leves e frescas. E se possível, pouco trabalho. A pensar nisso, o Therapist, o restaurante funcional com casa na Lx Factory e em Alvalade, lançou o Summer Brunch, com tudo a que tem direito, servido numa bolsa térmica e pensado para duas pessoas.

O que era para ter sido uma clínica de terapias não convencionais com cafetaria acabou por se transformar num restaurante, onde a comida, saudável, é pensada à medida das necessidades de cada pessoa – sem excessos, potenciando os produtos naturais e orgânicos e respeitando a sazonalidade dos produtos. O brunch, entregue em casa, inclui os clássicos deste grande pequeno-almoço.

Há ovos estrelados com tomate cherry e salsinha (ou tofu mexido, na opção vegan); panquecas sem glúten que acompanham, a gosto, com creme de avelã e cacau, morangos e uvas frescas, e geleia de laranja; pão de trigo alentejano; hummus e guacamole. Inclui ainda uma bowl de iogurte de soja e raspas de laranja com a granola de laranja e amêndoa feita no restaurante. Para beber, a refeição inclui um pink iced latte (um latte à base de leite de arroz com morango e o blend berries açaí do Therapist), um sumo cold press immunity (de laranja, cenoura e curcuma), e um shot puro de gengibre, “ideal para consumir puro antes da refeição, ou para ser acrescentado ao sumo que acompanha o brunch, potencializando os efeitos do mesmo”, explica o restaurante.

O preço do brunch é de 22€ e a entrega em casa tem o custo de 4,90€ (dentro da zona de Lisboa, num raio até 10km do restaurante, acima disso o preço sobe para 6,90€). A compra é feita no site com uma antecedência de 24 horas, podendo a entrega ser agendada para qualquer dia semana, no período da manhã, entre 09.00 e as 11.00, ou final de tarde, a partir das 16.00. Se preferir, pode sempre levantar a refeição no restaurante, sem qualquer custo extra.

As bolsas térmicas podem depois ser reutilizadas por si, tal como os frascos de vidro que fazem parte do brunch – perfeitos para novos piqueniques.

