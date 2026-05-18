Os bifes no mais emblemático restaurante da Rua de O Século começam a ser servidos à hora de almoço – só aos fins-de-semana e, como sempre, à porta fechada.

O Snob é um dos restaurantes clássicos de Lisboa. Em 2024, quando cumpriu 60 anos de história, foi recuperado pelo novo proprietário, o Grupo São Bento – contudo, ao invés de uma qualquer mudança, de um qualquer projecto de modernização, as obras serviram para deixar tudo na mesma, mas a cheirar a novo. O compromisso era precisamente esse, continuar a receber os clientes de sempre, com as receitas de sempre, mesmo que tentando seduzir novos públicos através da coquetelaria. E é em resposta a esses indefectíveis clientes que o Snob introduziu uma novidade absoluta desde 1964: o serviço de almoço.

Calma, o histórico espaço do Bairro Alto, conhecido como pouso nocturno de uma velha guarda de jornalistas, escritores, artistas e outros intelectuais de Lisboa, não vai passar a ser um restaurante como os outros. Não há almoços todos os dias, só ao fim-de-semana. Ao sábado e ao domingo, em vez de abrir às 19.00, como nos restantes dias da semana, passa a funcionar também entre as 12.30 e as 15.30. À noite, mantém-se o horário de sempre, com o serviço a terminar às habituais 02.00 da manhã.

Esta novidade acontece “a pedido de vários dos seus clientes habituais, que procuram um almoço demorado de fim-de-semana, onde o tempo continue a correr sem pressa, tal como acontece há várias gerações”, lê-se em comunicado. Os essenciais do menu continuam a ser o bife à Snob, os croquetes, os pregos e a mousse de manga, aos quais se juntam agora os ovos rotos nas entradas, o bitoque, o bife raspado à Snob, o bacalhau à Brás e, nas sobremesas, a pêra bêbada com chocolate negro e o bolo de bolacha.

Afonso Moreira Pires Bife raspado à Snob

Quando chegar, a porta estará evidentemente fechada. Sempre esteve. Para entrar no Snob, precisa de tocar à campainha. Não se acanhe com o excesso de zelo no que toca à privacidade. Lá dentro terá duas salas, 40 lugares e muita história para o receber.

Rua de O Século, 178 (Bairro Alto). Seg-Sex 19.00-02.00; Sáb-Dom 12.30-15.30, 19.00-02.00

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