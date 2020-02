Pela primeira vez em 20 anos, a Marcha do Orgulho LGBTI+ vai descer a Avenida

Ponto de encontro da marcha passa para o Marquês de Pombal e percurso termina no Rossio, tal como na primeira edição há 21 anos.

A Marcha do Orgulho LGBTI+ está de regresso à Avenida da Liberdade, a 20 de Junho, a partir das 17.00. A 21.ª edição retomará o percurso original, que começa na Praça do Marquês de Pombal e se prolonga até ao Rossio. O crescimento exponencial de participantes e as dificuldades causadas a pessoas com mobilidade reduzida no trajecto anterior, entre o Príncipe Real e a Ribeira das Naus, foram as principais razões apontadas pela organização.

Até 15 de Março, está aberto um concurso para a escolha do cartaz deste ano. O vencedor receberá um cabaz e uma entrada gratuita para todas as festas que se realizam no âmbito da marcha. Segundo uma publicação da organização no Facebook, o prémio trata-se de “uma forma simbólica de recompensa, dado que todo o trabalho desta marcha decorre em regime de voluntariado e sem qualquer fim lucrativo”.

Marcha do Orgulho LGBTI+ (Marquês de Pombal), 20 de Junho, 17.00

