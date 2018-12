Penha de França recebe sala de cinema insuflável durante três dias

A ideia é simples e deixa os miúdos em pulgas com duas palavrinhas: cinema e insuflável. Agora, junte estas palavras e acrescenta ainda "grátis" à equação. É o Cinema Insuflável que vai ocupar a Penha de França de quinta-feira a sábado com sessões de cinema.

O Cinema Insuflável é uma sala itinerante que tem feito várias paragens por esse Portugal fora. A próxima é em Lisboa, a convite da junta de freguesia da Penha de França. As sessões decorrem cada dia em locais diferentes. Na quinta, dia 20, o palco será a Quinta do Lavrado, enquanto na sexta as sessões acontecem na Alameda Dom Afonso Henriques junto à fonte Luminosa. Já no sábado, dia 22, o cinema instala-se no Mercado de Sapadores.

As sessões partem de obras de animação, ficção, documentários e cinema experimental para falar de temas como a questão de género, etnias, bullying. Os filmes são escolhidos na altura da projecção em função de cada grupo de crianças.

Há sessões para crianças entre os 3 e os 5 anos (10.00, 13.00 e 16.00), dos 6 aos 9 anos (11.00, 14.00 e 17.00) e entre os 10 e 12 anos (12.00, 15.00 e 18.00).

Os filmes fazem parte dos programas da Agência – Portuguese Short Film Agency, da Autour de Minuit, do Festival Ciné Junior 94, do PLAY – Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa e ainda d’O Dia Mais Curto.

