Penha Longa Resort lança serviço de take-away de três dos seus restaurantes

O Penha Longa Resort, em Sintra, quer aproximar-se dos clientes e para isso lançou um serviço de take-away com pratos dos restaurantes Spices, Arola e Penha Longa Mercatto. Só as estrelas Michelin se mantêm resguardadas, afinal essa é uma experiência para se ter in loco.

Pegar, levar e impressionar o outro lá em casa. Isto tudo com assinatura de chefs estrelados. É assim o Take-Away by Penha Longa, que inclui propostas italianas do Penha Longa Mercatto, pan-asiáticas do Spices e ibéricas do Arola, cada um com o seu horário e com possibilidade de entrega mediante pedido no momento da encomenda.

Do Spices, disponível para jantar de terça a sábado, há sashimi (cinco fatias a partir de 16€, consoante a escolha de peixe), nigiris (duas unidades a partir de 9€), hosomakis (a partir de 9€, seis peças) e combinados sushi to sashimi (58€). Nos pratos quentes as opções permitem continuar a viajar pela Ásia com o caril madras de caranguejo real (25€), o verde vegetariano (10€), de peixe (13€) ou com as duplas de baos de atum (19€), camarão (19€) ou porco (13€).

O italiano do resort, o Penha Longa Mercatto, tem neste menu, disponível de sábado a quarta-feira, bruschettas rústicas (14€), lasanha de beringela (20€), gnocchi sorrentina (21€), pappardelle de vitella (29€), pratos de carne ou de peixe.

E por fim, do Arola, o restaurante mais descontraído de Sergi Arola, este disponível para encomenda todos os dias das 12.00 às 17.00 e ao jantar de quinta a segunda-feira, das 18.30 às 22.30, há petiscos como os croquetes de presunto (seis unidades, 9€), a bocada de calamare (seis unidades, 11€) ou as asinhas de frango fritas, glaceadas em kimchi e cebolo laminado (seis unidades, 11€), bem como três pratos da carta do restaurante.

O menu de take-away completa-se com opções de pastelaria – para ficar mesmo com a papinha toda feita para a jantarada –, onde pode até pedir um bolo de aniversário a gosto (preço sob consulta) e bebidas. Há ainda um menu disponível 24 horas, todos os dias, com pratos de massa, saladas, sanduíches e sopas.

Não vai estar a comer nas loiças cuidadas do Penha Longa mas o resort teve atenção às embalagens e transporta o pedido em sacos, caixas e tabuleiros de diferentes formatos e tamanhos mas todos feitos com cartão ou plástico reciclado, “materiais 100% naturais, produzidos de forma orgânica”, salientam em comunicado à imprensa.

Como fazer o seu pedido

O menu está disponível online, no site do hotel. Depois de escolher, pode fazer o seu pedido através de e-mail (takeaway@penhalonga.com) ou por telefone (91 801 0680). O hotel pode organizar entregas em Lisboa, Estoril, Cascais ou Sintra, com uma taxa que vai dos 10€ aos 25€, consoante a localização.

Os pedidos devem ser pagos no acto de levantamento da encomenda, sendo que os pedidos com valor superior a 500€ deverão ser pré-pagos.

