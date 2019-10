Penha Longa vai ter dois jantares com nove estrelas Michelin

Dois restaurantes, dois jantares, dois chefes da casa e seis convidados. Nove estrelas Michelin. Durante duas noites, o hotel Penha Longa, em Sintra, terá dois jantares especiais. O primeiro acontece já esta quarta-feira no Midori. Pedro Almeida, o chef da casa, convidou João Oliveira do Vista, em Portimão, João Rodrigues do Feitoria, em Belém, e Louis Anjos do Bon Bon, no Carvoeiro.

A ideia é proporcionar uma experiência gastronómica e para isso os chefs do Penha Longa, Pedro Almeida e Sergi Arola, do Lab by Sergi Arola, desafiaram outros três chefs cada para a oito mãos comporem dois jantares exclusivos.

Os menus descobrem-se na hora, mas não se atrase. O jantar, com o preço de 195€ por pessoa (com harmonização de vinhos incluída), está marcado para as 20.30. Antes há um cocktail de boas vindas, às 19.30.

Para um jantar mais descontraído, que é como quem diz, sem pensar em pegar no carro a seguir, o Penha Longa propõe um pacote de jantar com estadia pelo valor de 320€ por pessoa (ocupação dupla fica por 640€).

Em Novembro, é a vez do catalão Sergi Arola convidar Leonel Pereira do São Gabriel, em Alcoutim, Óscar Geadas do Restaurante G, em Bragança e Henrique Sá Pessoa do Alma, em Lisboa. O horário mantém-se, tal como preço. No entanto, se optar por ficar, o preço do jantar com estadia fica nos 300€ por pessoa, 600 euros para duas).

