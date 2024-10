Pérola do Rossio reabre tal como era, entre as paredes da Zara

No site da Pérola do Rossio, ainda surge a seguinte frase em destaque: "Loja Temporariamente Encerrada Devido A Obras No Edifício". Mas a Pérola, um pequeno estabelecimento fundado em 1923 por Mário Lopes de Moraes, que está há três gerações na mesma família a vender chás e cafés, reabriu esta manhã de segunda-feira, 14 de Outubro, pronta a aviar os pedidos dos clientes.

Situada no quarteirão do Rossio onde outrora funcionou a Pastelaria Suíça, a Pérola do Rossio encerrou em 2021, motivada pela entrada em obras do grande edifício (que duraram três anos), comprado em 2018 por aquilo que na altura se sabia ser "um fundo imobiliário espanhol". A promessa foi de que, terminada a intervenção, a loja histórica reabriria sem mudanças.

As obras terminaram e, a 5 de Setembro, uma das maiores loja do mundo da Zara abriu na Praça Dom Pedro IV, mas estranhava-se que aquela peça do comércio tradicional lisboeta se mantivesse de portas fechadas. No dia 9, no entanto, em resposta a uma pergunta da Time Out enviada por escrito, os proprietários da Pérola tranquilizaram qualquer espécie de divagação: "Não podemos ainda definir a data de abertura, mas podemos afirmar que irá abrir a curto prazo, com as mesmas características."

Esta segunda-feira, confirmou-se: o Sr. António mantém-se no atendimento ao balcão, a preparar as embalagens para o café; as vitrines continuam a exibir produtos como chás e biscoitos; e o café é moído da hora, com destaque para os lotes Pérola do Rossio, Ultramarino e Bar. Numa história incomum na cidade, a micro-empresa portuguesa (classificada como Loja com História) resiste entre as paredes de um dos maiores grupos de distribuição de moda do mundo, com os mesmos traços, produtos e serviço. No dia de regresso, há quem entre apenas para dar os parabéns pelo feito.

📯Não adianta chorar sobre leite derramado. Subscreva a newsletter

⚡️Prefere receber as novidades sem filtros? Siga-nos no Instagram