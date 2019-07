Perpetual Grace, LDT: esta não é mais uma série de vigaristas

Descobrimos que não há quase ninguém recomendável em Perpetual Grace, LDT, a nova série do NOS Play com Ben Kingsley no papel de um reverendo ladrão e vigarista. Estreia na quinta-feira.

Costuma dizer-se que ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão. O que não se costuma fazer é ir ver se o ladrão que foi roubado se vingou do ladrão que o roubou. E, se sim, como.

Na série Perpetual Grace, LTD, passada no Novo México, que começa esta semana a ser exibida no NOS Play, há ladrões e também vigaristas, e quem acumule ambas as actividades com muito proveito.

James (Jimmi Simpson) é um bombeiro caído em desgraça ao qual um dia é proposto um esquema por Paul Brown (Damon Herriman), um sujeito que certa noite encontra num bar manhoso de beira de estrada.

Paul é filho de um pastor da região, o reverendo Byron Brown (Ben Kingsley), que juntamente com a mulher, Lillian (Jackie Weaver), rouba há vários anos os seus incautos paroquianos (que os tratam afectuosamente por Pai e Mãe), tendo acumulado alguns milhões de dólares.

Paul, que também não é flor que se cheire, foi expulso de casa pelos pais, e quer vingar-se deles, roubando-lhes o que extorquiram aos outros. E propõe assim a Jimmi que, com a ajuda de um guarda prisional corrupto seu amigo, Hector (Luís Guzmán), dêem uma “golpada” em Byron e Lillian.

Só que Jimmi vai perceber que está a fazer figura de ingénuo no meio de todo este esquema, que o reverendo Byron é um homem infinitamente mais perigoso do que aparenta, e que ele não é o único dos seus problemas. Ali, não há quase ninguém recomendável.

No elenco de Perpetual Grace, LTD, surgem ainda actores como Timothy Spall, Kurtwood Smith eTerry O’Quinn.

NOS Play. Qui.

