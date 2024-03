Peru é o país convidado do próximo Lisbon Bar Show

Os bartenders portugueses e estrangeiros, entre outros profissionais dos sectores da hospitalidade, restauração e hotelaria, voltam a encontrar-se na Sala Tejo da MEO Arena, entre as 12.00 e as 20.00 dos próximos dias 14 e 15 de Maio, no nono Lisbon Bar Show. Este ano, o Peru é o país convidado.

“Esta edição pretende promover as tendências na área de bartending e cocktails com a presença de marcas e profissionais de renome a nível mundial”, comunica o fundador do evento, Alberto Pires. “Traz à capital portuguesa o universo dos cocktails durante dois dias e ao mesmo tempo é o espaço certo para troca de experiências e para conhecer o que de melhor se faz nesta área.”

O encontro, que teve cerca de sete mil visitantes no ano passado, vai receber o segundo Congresso Ibérico de Bartenders. Entre as actividades programadas, destaca-se ainda uma Vintage Cocktail Competition e a atribuição dos Prémios Lisbon Bar Show, que distinguem os profissionais do sector.

O programa completo só vai ser anunciado a 13 de Março, mas os bilhetes já se encontram à venda. Até 10 de Maio, os passes para os dois dias custam 29€. Depois, o preço sobe para 39€.

MEO Arena (Parque das Nações). 14-15 Mai (Ter-Qua). 12.00-20.00. 29€-39€

