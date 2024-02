A próxima Digital Destiny é uma “rave num parque de trampolins”

Há mais de uma década que Von Di faz e passa música em vários pontos do país (e não só). E desde 2022 que programa as suas noites Digital Destiny. Mas a última festa que organizou em Lisboa, a 14 de Outubro, foi especial. A chamada Playground Edition realizou-se num parque infantil, e a procura de bilhetes excedeu a lotação do espaço. Por isso, em Abril, repete a experiência num sítio maior.

A localização, mais uma vez, é secreta. Quem tiver comprado o bilhete vai receber um e-mail com a morada e todas as informações um par de dias antes da festa. Por agora, Von Di diz apenas que vai ser “na zona de Lisboa”. E num espaço maior. “A última festa estava completamente esgotada. Correu bem, mas meter mais pessoas naquele espaço ia ser uma confusão grande”, explica.

O novo recinto, não só é maior como tem mais condições. “Há trampolins, campo de basquete, de futebol, há uma bola para jogar mata, tem um percurso de obstáculos e uma [piscina] com espuma, para as pessoas se atirarem e fazerem mortais”, revela a DJ. Continua, porém, a haver um bar e uma pista de dança mais tradicional, para quem não aguentar tanta diversão – tal como há seis meses.

Digital Destiny Kauan Silva

O alinhamento de DJs também não destoa do apresentado em Outubro, mas transcende-o. Fvbricia e BANU, residentes do Dengo Club, juntam-se no cartaz a Saint Caboclo – o mentor destas festas “queer & black owned” e um dos convidados da primeira Playground Edition – e à própria Von Di. Há ainda uma confirmação internacional, Meg10, do colectivo queer berlinense Hoe__mies.

“Ela é mesmo uma das minhas DJs favoritas. E foi a primeira pessoa que me [programou] em Berlim”, partilha a organizadora. Além disso, o colectivo Hoe__mies também se esforça por tornar os espaços de dança mais seguros e inclusivo, um dos objectivos de Von Di e das noites Digital Destiny, com cartazes compostos por “mulheres e [membros das comunidades] BIPOC e LGBTQ+”. “Quis apresentá-la à minha comunidade aqui”, conclui.

Local secreto (Área Metropolitana de Lisboa). 13 Abr (Sáb). 21.30-03.00. 15€-30€

