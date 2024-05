Pessoa, Van Gogh e Woolf: três salas imersivas para descobrir em Oeiras

São três salas, engalanadas de forma a recriar os universos criativos de três notáveis da nossa história: Fernando Pessoa, Vincent van Gogh e Virginia Woolf. O que é que têm em comum? Os três foram mentes brilhantes da literatura e das artes plásticas, ao mesmo tempo que se digladiaram com problemas do foro mental.

Com o objectivo de despertar o público para a saúde mental, a MadMaze ocupa os Nirvana Studios, em Oeiras, com uma experiência imersiva que pode ser visitada apenas este sábado.

"Ao longo deste percurso, o público será convidado a envolver-se com as histórias presentes, de uma forma única e inesquecível, através dos cinco sentidos: visão, audição, paladar, tacto e olfato", pode ler-se no comunicado da organização, que contou com a colaboração da Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares e da Silent Portugal, directamente envolvida na produção deste momento de entretenimento.

Ao longo das três salas temáticas, o público vai ser levado a reflectir sobre sensações como a "tristeza e a alegria passageiras", no caso de Virginia Woolf, a perda e a procura do eu, no espaço reservado a Fernando Pessoa, a "agitação e a paixão", na sala Van Gogh.

Nirvana Studios, Estrada Militar, 66, Barcarena (Oeiras). Sáb 11.00-20.00. Entrada livre

