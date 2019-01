Pet Festival mostra as 11 raças portuguesas de cães

O Pet Festival, dedicado aos animais de estimação, regressa à FIL de 1 a 3 de Fevereiro e destaca, nesta 8.ª edição, as 11 raças canídeas certificadas em Portugal.

Cães, gatos, pequenos mamíferos, répteis, peixes, aves, cavalos e animais de quinta, todos têm lugar no maior evento de animais de companhia do país. Sob o tema "Não à solidão, tenha um animal de estimação", o Pet Festival foca-se na importância que os animais de companhia têm para as famílias e desafia os visitantes a colaborar com testemunhos que serão expostos em murais espalhados pelo recinto.

A Vila do Cão com Multi-raças está de regresso, mas com uma novidade: o espaço é dedicado ao cão português. Aí, o Clube Português de Canicultura dará a conhecer aos visitantes as 11 raças nacionais certificadas, das mais conhecidas às mais recentes, como a 11.ª raça portuguesa, o Cão do Barrocal Algarvio. A Vila do Cão Português estará assim em grande destaque no domingo, dia 3, com a presença de clubes de raça e criadores, num espaço destacado no início do primeiro pavilhão do Pet Festival.

Outra repetição é o Dock Diving canino, a piscina de saltos para a água, que este ano eleva a fasquia com um concurso de saltos que premiará o patudo que saltar mais longe com um prémio de 1500€. As inscrições estão abertas a todos os cães visitantes do Pet Festival, mas a participação estará condicionada ao desempenho nos treinos e ao potencial.

Há ainda uma segunda edição do Concurso Internacional de Felinos, organizado pela Federação Portuguesa de Felinicultura e a estreia de um Concurso Internacional de Furões, com organização do Clube Português do Furão.

