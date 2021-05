Petit Love continua a crescer e a fazer as delícias dos mais novos

Há cerca de quatro anos, a LX Factory viu nascer a Petit Love. Cláudia e Paulo Antunes eram pais de primeira viagem e, encantados com o universo dos brinquedos, viram-se apaixonados por marcas e produtos que raramente chegavam a Portugal. Práticos, resolveram abrir um espaço dedicado aos mais novos, onde os mais velhos encontram tudo o que precisam para os fazer crescer felizes e saudáveis. A loja tornou-se icónica e – à semelhança das crianças e famílias que a frequentam – também cresceu. Agora, além de mudar de morada em Alcântara, ganha uma réplica em Alvalade.

“Nós já cá tínhamos uma garrafeira, a More Than Wine, mas em 2017, após o nascimento da Francisca, a nossa primeira filha, e com o Lourenço a caminho, dei por mim a fazer imensa pesquisa, a tentar comprar coisas e a não encontrar ou a deslocar-me só por causa de determinada marca. Quando vagou uma loja, decidimos dar vida à Petit Love”, recorda Cláudia, que aproveitou a vinda de Teresa, a sua caçula, para se aventurar novamente. “Agora temos este espaço, uns números abaixo da morada original, e um novo em Alvalade. É um negócio por cada filho”, diz entre risos.

Fotografia: Mariana Valle Lima

Na LX Factory, em Alcântara, a nova casa apresenta-se mais ampla e convidativa, com uma oferta de quase dois mil produtos, que mantém a aposta em marcas comprometidas com o design, qualidade e sustentabilidade dos materiais. Para bebés, crianças e até adolescentes, há propostas para todos os gostos e feitios, mas Cláudia e Paulo procuram destacar a componente didáctica da maior parte dos brinquedos e livros, incluindo os populares artigos baseados no método Montessori.

Há marcas nacionais, como a Mada in Lisbon e a Mrs. Ertha, e internacionais, como a Little Dutch, a Djeco ou a Floss & Rock. Cláudia é fã das sugestões mais surpreendentes, como quatro jogos dentro de uma lata, tapetes que se transformam em sacos de arrumação para fazer desaparecer a tralha da sala em segundos ou sapatos antiderrapantes para os miúdos brincarem à vontade sem irem ao chão. Mas há mesmo muito mais para explorar, além de brinquedos e acessórios.

A segunda Petit Love, acabadinha de abrir em Alvalade, foi mais ao menos um acaso. “Após um pop-up no Saldanha, em Novembro de 2020, ficámos com vontade de dar o salto. Eu andava a namorar Alvalade e o Paulo tinha um alerta. De repente, surgiu e avançámos, mas não era suposto acontecer tão cedo. Foi uma conquista familiar. E vamos aproveitar para lançar várias novidades.” O convite está feito e pode levar os mais interessados na romaria – Cláudia pensou em tudo: “Fazemos o possível por haver zonas onde as crianças se podem entreter em segurança.” Se preferir mandar vir, tem sempre a loja online. As entregas são feitas em até 48 horas e os portes são grátis em compras iguais ou superiores a 40€.

LX Factory: Rua Rodrigues de Faria, 103 G | Alvalade: Av. Rio de Janeiro, 46. Seg-Sex 11.00-19.30, Sáb-Dom 10.00-13.00.

+ Marcas portuguesas de roupa e acessórios para crianças

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana