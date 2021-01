Phenix suspende comissões cobradas aos comerciantes

Os tempos que correm exigem ainda mais solidariedade, principalmente para com o comércio. Por isso, durante duas semanas, a Phenix vai eliminar a comissão sobre as vendas dos cabazes anti-desperdício. A medida faz com que os estabelecimentos parceiros da plataforma fiquem com a totalidade do valor das vendas de forma a minimizar o impacto do confinamento.

Após o anúncio das medidas de combate à pandemia na passada quarta-feira, os estabelecimentos que se enquadrem no regime de take-away irão continuar disponíveis na aplicação para continuar a vender os seus cabazes. Os utilizadores que forem levantar o cabaz deverão seguir todas as normas de segurança recomendadas pela DGS.

No ano passado, a Phenix salvou mais de quatro milhões de refeições de ir para o lixo, em Portugal. Converteram mais de 2.200 toneladas de excedentes alimentares em doações, salvando mais de quatro milhões de refeições do desperdício.

