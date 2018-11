"Photo Ark": a exposição que mostra animais em cativeiro chega à Cordoaria

A arca de Noé moderna atraca em Lisboa na próxima semana: está metida dentro de quatro paredes, ocupa um espaço de 500 m2 e traz mais de uma centena de fotografias de animais em cativeiro, muitos deles em vias de extinção. “Photo Ark”, exposição da National Geographic, chega à Cordoaria Nacional a 28 de Novembro.

A grande exposição do fotógrafo norte-americano Joel Sartore é uma autêntica arca fotográfica. Depois de ter estado no Porto este ano, a mostra desce agora até Lisboa para somar visitantes aos mais de cinco milhões que já a viram – esta é a exposição da National Geographic mais vista em todo o mundo.

©Joel Sartore

A ideia de Joel, que começou há 13 anos, é muito simples: fotografar as mais de 12 mil espécies em cativeiro – 8400 já estão. O fotógrafo pretende com isto alertar e evitar a extinção de muitos destes animais ameaçados.

Nas galerias da Cordoaria vão estar 100 fotografias, o dobro da exposição do Porto. Metade destas são inéditas e outras 12 foram fotografadas em Portugal.

Os animais aparecem em fundos brancos ou negros, quase sempre de olhos fixos na câmara como se nos estivessem a observar. Mais ou menos como os animais em cativeiro se devem sentir.

Sartore esteve em Portugal três vezes e numa delas registou a espécie 8000 da sua arca: uma toupeira-de-água, numa propriedade no Douro. Nas outras viagens a terras lusas e numa sessão fotográfica especial no Jardim Zoológico acabou por fotografar o lobo ibérico, a girafa angolana, o caimão e a lebre ibérica – todas estas fotos vão estar numa zona da exposição dedicada a Portugal.

©Joel Sartore

A estes animais juntam-se outros de vários portes, do elefante africano ao rato de praia de St. Andrews, do gafanhoto-de-asa-oblonga ao urso pardo sírio, todos fotografados numa perspectiva que os mostra quase em pé de igualdade, independentemente do tamanho.

A par da parte expositiva, os visitantes podem ainda assistir a três documentários sobre o projecto que já percorreu um sem número de jardins zoológicos e reservas de animais no mundo. “Photo Ark” ocupa a Cordoaria até 5 de Maio.

Cordoaria Nacional. Avenida da Índia. Seg-Sex 10.00-19.00, Sáb-Dom 10.00-20.00. 9€/pessoa, 24€/família.

