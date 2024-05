Pianista Júlio Resende dá concerto grátis com a Banda Sinfónica do Exército

Esta quarta-feira, Júlio Resende junta-se à Banda Sinfónica do Exército no palco do Auditório da Reitoria da NOVA. Filhos da Revolução insere-se no âmbito das celebrações dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Começa às 17.00 e a entrada é livre.

O concerto faz parte do programa Roteiro Salgueiro Maia, o jovem cidadão que, dinamizado pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da NOVA, contempla vários eventos, como exposições, debates, conferências e workshops, até Dezembro.

Em parceria com o Exército e Municípios de Santarém e de Castelo de Vide, a FCSH convida a Banda Sinfónica do Exército e o Júlio Resende Fado Jazz Ensemble para celebrar a liberdade e os valores de Abril. O pianista e compositor Júlio Resende é acompanhado de Bruno Chaveiro na guitarra portuguesa, Rodrigo Correia no contrabaixo e Alexandre Frazão na bateria e percussão.

A entrada no concerto é gratuita, mas é necessário levantar bilhete. Até esta terça-feira, 14 de Maio, pode fazê-lo entre as 08.30 e as 18.00, na portaria da NOVA FCSH e na portaria do Colégio Almada Negreiros. No dia 15, tem apenas até às 14.00.

Reitoria da Universidade NOVA de Lisboa (Campolide). 15 Mai. Qua 17.00. Entrada livre

+ ‘O Fantasma da Ópera’ chega a Lisboa em Outubro