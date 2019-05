Pikaboo: as festas das crianças não têm de ser um pesadelo

As crianças são cada vez mais exigentes na hora de cantar os parabéns – e organizar uma festa de anos transformou-se numa dor de cabeça para muitos pais. A nova plataforma Pikaboo quer facilitar-lhes a vida.

Está a ver o velhinho cu-cu, aquele jogo de esconde-esconde que os bebés adoram? É uma brincadeira universal. Os ingleses, por exemplo, tapam os olhos com as mãos abertas, abrem-nas como se fossem as portadas de uma janela e, com um sorriso (ou aquela cara de parvo que temos tendência para fazer quando interagimos com pequenos seres humanos), gritam “Peek-a-boo!” A expressão serviu de inspiração a Raquel Esteves e Margarida Gamboa na hora de baptizar a plataforma online de eventos infantis que lançaram no passado dia 22 de Abril.

“Queremos que o site seja uma festa por si só, uma surpresa, daí o nome”, explica Raquel. O objectivo da Pikaboo é juntar numa única morada tudo o que é preciso para a festa infantil perfeita. Procura um espaço para juntar a criançada? Animadores para as pinturas faciais, o espectáculo de magia, os jogos tradicionais ou os balões em forma de espada? Um bolo espectacular a condizer com os convites, os pratos, os guardanapos, as grinaldas e as palhinhas? Fotógrafo, catering, fantasias, insufláveis? Está tudo aqui. “A ideia nasceu pela nossa experiência pessoal. Em busca de inspiração e fornecedores para as festas dos nossos próprios filhos, percebemos que estava tudo disperso, não havia uma plataforma que congregasse toda a oferta”, descreve Margarida.

A Pikaboo dá para os dois lados: o dos clientes, que tanto podem procurar apenas um serviço para a festa dos miúdos como pedir um projecto chave-na-mão; e o dos fornecedores, que aqui podem divulgar a sua empresa e ainda fazer parelha com outras. “Queremos ser as melhores amigas dos pais, mas os fornecedores são os nossos primeiros parceiros. Num mercado em grande crescimento, a concorrência é boa. E aqui pode estar toda junta”, explicam as fundadoras, que também dão uma ajuda com os temas. Nas contas de Instagram e Pinterest da Pikaboo não faltam imagens inspiradoras de festas de unicórnios, das LOLs e de super-heróis da Marvel. Se o que quer organizar é um baptizado, também há toda uma secção no site dedicada a esse tipo de festa.

No futuro, Raquel e Margarida, que são colegas numa agência de comunicação, querem apostar na formação, com cursos e workshops. “Ainda há muitas marcas amadoras. Queremos valorizar os fornecedores e fazer com que percebam que o que começou como um hobby aos fins-de-semana se pode transformar num negócio lucrativo.” Para poderem estar no Pikaboo, as empresas – pequenas ou grandes – passam por um teste de qualidade. “Não podemos defraudar as pessoas: não se brinca com o aniversário do filho de ninguém!”

