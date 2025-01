Pilates, luz LED e rejuvenescimento facial. Neste estúdio, o bem-estar é um pacote completo

O dia pode começar às 7.30 no The Reformer Lab. Abriu portas no final do ano com o objectivo de proporcionar uma experiência de bem-estar completa. No centro, está o pilates – o estúdio fica no primeiro andar –, embora o espaço agregue outros serviços. Existe uma cabine para sessões de rejuvenescimento facial, através de luzes LED, uma cafetaria saudável e artigos de cuidados pessoais escolhidos a dedo.

"Acreditamos numa abordagem holística e numa solução de beleza completa, de dentro para fora. Aqui, fitness, bem-estar e beleza fundem-se numa experiência personalizada, que nutre simultaneamente corpo e mente", sublinha a fundadora, Isabella Solal-Céligny, citada em comunicado.

Para nós, Isabella é uma velha conhecida. Em Setembro de 2023, abriu o West Side Studio em Lisboa, juntamente com a ex-bailarina Aurelia Bellet. O espaço continua de portas abertas, na zona do Marquês de Pombal e junta aulas de pilates em máquinas Reformer, sessões de hot pilates, exigentes treinos em torno da barra de ballet, yoga e uma sauna de infravermelhos.

Num novo espaço, e agora a solo, a instrutora francesa quis depurar a experiência a tornar as aulas de pilates ainda mais focadas no desempenho físico e mental, ainda que venha reafirmar uma tendência dos últimos dois anos: as aulas de grupo com recurso a estas máquinas, num casamento entre o pilates tradicional e o fitness. O estúdio tem um calendário de aulas semanal e qualquer pessoa pode marcar uma aula através da app do The Reformer Lab. Os níveis variam – builder, o nível inicial, power, o nível intermédio, e master, as aulas mais exigentes. Sem música, o foco está no acompanhamento dado pelo instrutor de serviço.

Existem ainda sessões extra, destinadas a trabalhar partes específicas do corpo. É o caso da mega arms & abs, da booty lab ou da mega burn. Tal como as restantes aulas, são marcadas de segunda a domingo, logo pela manhã, à hora de almoço e ao final da tarde. Há ainda a possibilidade de marcar aulas particulares. Uma aula comprada isoladamente custa 35€. Os pacotes de aulas vão das três às 50 sessões, os preços variam entre 95€ e 1100€. As mensalidades também são uma possibilidade – começam nos 90€, valor com uma aula de pilates por semana.

Mas o The Reformer Lab propõe que o treino seja complementado com um ritual de beleza. O estúdio conta com uma cabine de rejuvenescimento facial com luz LED que qualquer utilizador pode reservar. O protocolo segue três passos, a começar por uma limpeza, usando uma escova esfoliante sobre a pele. Segue-se a terapia de luz propriamente dita, durante cerca de dez minutos, através de uma máscara que estimula a produção de colagénio. O tratamento termina com a aplicação de um sérum da Sisley Paris, para hidratar a pele. A mesma marca francesa pode ser encontrada nos balneários.

A última paragem é a Wellness Coffee Shop. Aos snacks saudáveis junta um cardápio de bebidas que complementam o treino. É o caso das águas e lattes de colagénio, da matcha revitalizante e dos cafés adaptogénicos.

Avenida 24 de Julho, 88A (Santos). Seg-Sex 07.30-20.00, Sáb-Dom 09.00-13.00

