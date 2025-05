Alongar, suar, dançar: sete estúdios de pilates para manter a forma

O dia pode começar às 7.30 no The Reformer Lab. Abriu portas no final de 2024 com o objectivo de proporcionar uma experiência de bem-estar completa. No centro, está o pilates – o estúdio fica no primeiro andar –, embora o espaço agregue outros serviços. Existe uma cabine para sessões de rejuvenescimento facial, através de luzes LED, uma cafetaria saudável e artigos de cuidados pessoais escolhidos a dedo. O estúdio tem um calendário de aulas semanal e qualquer pessoa pode marcar uma aula através da app do The Reformer Lab. Os níveis variam – builder, o nível inicial, power, o nível intermédio, e master, as aulas mais exigentes. Sem música, o foco está no acompanhamento dado pelo instrutor de serviço.