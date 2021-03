Piloto Miguel Oliveira faz-se à pista da moda numa colaboração especial com a Salsa

Nem sempre as pistas em que Miguel Oliveira corre são de asfalto, há outros desafios que dão pano para mangas. Um deles é a colaboração do piloto de Moto GP com a marca portuguesa Salsa que resulta numa colecção cápsula destinada a todos os fanáticos das corridas.

A carreira desportiva de Miguel Oliveira começou aos nove anos. Nessa altura, terminou em 4.º lugar no campeonato nacional de Mini GP. Desde então, não parou de subir a pódios, tendo sido o primeiro português a correr em MotoGP. Em Agosto de 2020, venceu o Grande Prémio da Estíria, na Áustria, levando Portugal, pela primeira vez, ao topo da cadeia do MotoGP. Mas agora, a corrida é outra.

“A Salsa e o Miguel Oliveira partilham a mesma língua e um amor orgulhoso às suas origens portuguesas, mas também vitórias, lágrimas, passos atrás e à frente, e um sem-fim de metas ultrapassadas. Salsa e Miguel partilham, sobretudo, sonhos, e esses não têm limites: ganham velocidade e inclinam-se nas curvas, para se voltarem a pôr de pé”, pode ler-se no comunicado da marca.

DR

A colecção está disponível desde esta quinta-feira, 18 de Março, e materializa-se em dois pares de jeans, um casaco de ganga, quatro t-shirts, dois pólos, duas sweatshirts, um casaco e um boné – estando uma das t-shirts disponível em tamanhos de criança, para os fãs mais novos.

“A moda, de um modo geral, ajuda-nos a expressar quem nós somos e, de facto, se eu puder ter um bocadinho de influência para que alguém se possa expressar da mesma maneira que eu o faço, ficaria contente”, diz Miguel durante a apresentação da colecção à imprensa. “Já tinha algum envolvimento com design, por causa do clube de fãs que acabou por servir de inspiração para contarmos esta história com a Salsa. Essa história teve muito do meu cunho pessoal, o desafio foi agarrar no meu percurso ao longo dos anos, os traços que usávamos, os simbolismos, e acabar a juntar tudo isso para construir esta colecção”.

A colecção foi feita também a partir desses mesmos simbolismos do piloto e que já fazem parte do seu percurso ao longo dos últimos anos, como se de amuletos se tratassem. É o caso do número “88”, que é o número pelo qual Miguel Oliveira é identificado desde que chegou ao Moto GP, uma vez que o seu número anterior “44” já era usado. O “88” significa o “dobro do espectáculo, o dobro da potência e o dobro do número”, lê-se em comunicado.

Na colecção estão presentes outros símbolos como a estrela, o S. Miguel Arcanjo – que tem lugar de destaque na parte de trás do capacete de Miguel – e a bandeira de xadrez.

“O Miguel e a sua família são clientes Salsa há muitos anos e, portanto, ele é alguém que sabia o que vestia e o que íamos tendo na marca. E nós queríamos uma colecção 100% genuína, e assim foi”, explica Marta Kadosh, brand, PR e activation manager da Salsa, durante a mesma apresentação.

A colecção já está à venda online e estará também nas lojas físicas assim que estas abrirem ao público. As peças variam entre os 25,95€ e os 99,95€. Esta é uma parceria que não fica por aqui. A colecção estará à venda ao longo de todo o ano havendo mais lançamentos previstos para breve, ainda antes do início do Verão.

+ Descubra as melhores marcas portuguesas para apoiar os negócios locais