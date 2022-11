Pinóquio volta a abrir no Time Out Market

Uma das grandes cervejarias da cidade está de volta ao Time Out Market, agora com nova localização no food hall e com muitos dos pratos que a tornaram famosa.

O restaurante original do Pinóquio abriu a 13 de Maio de 1982 na Praça dos Restauradores. Em 2020, foi ocupar um dos espaços com esplanada e balcão do Time Out Market. E no ano em que celebra 40 anos, o Time Out Market é que recebe o presente: um novo espaço do Pinóquio com vista para o food hall.

O Pinóquio é um dos clássicos da cidade, em cujas mesas já se sentaram várias gerações de clientes. Um dos segredos para agradar a tão diferentes gerações é o serviço que é um dos mais consistentes da cidade, destacando-se pela simpatia e eficiência.

Francisco Romão Pereira / Time Out Pica-pau do Pinóquio

Para o sucesso contribuem também os pratos-estrela da casa, como a cabeça de garoupa, as amêijoas feitas na cafeteira a vapor e o Pica-Pau tenro com batatas às rodelas: um legado deixado pelo fundador do Pinóquio, Filipe Costa, e que se mantém inalterado desde os primórdios.

Francisco Romão Pereira / Time Out Arroz de garoupa do Pinóquio

Em carta vencedora não se mexe e, por isso, no espaço que o Pinóquio acaba de abrir no Time Out Market, a carta tem a trilogia vencedora – pica-pau, amêijoas e gambas –, mas também os arrozes, o bacalhau e a garoupa. "Poucas coisas nos deixam mais felizes que proporcionar boas experiências com as especialidades do Pinóquio. A reabertura, agora, mesmo no coração do Time Out Market, vem lembrar-nos a nossa missão, para lá do 'nosso cantinho', nos Restauradores. Continuamos, mais que nunca, empenhados em honrar e levar mais longe o melhor da nossa tradição", diz Lourenço Mello Breyner, um dos sócios do Pinóquio.

