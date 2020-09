Pitanga vai ensinar a personalizar ténis na Fábrica Braço de Prata

Pitanga é Joana Rodrigues, uma artista almadense multifacetada, que tanto se dedica a murais de arte urbana como à ilustração ou personalização de calçado, roupa e acessórios. É esta vertente do seu talento que irá partilhar no seu próximo workshop que acontece já este sábado, no pátio exterior da Fábrica Braço de Prata, de forma a cumprir todas as recomendações de distanciamento social. O Workshop Custom Sneakers (40€) vai decorrer entre as 15.00 e as 19.00.

A artista, que já trabalhou para marcas como a Vans, JD Sports, Sport Zone ou Asics, irá partilhar com o público a sua forma de dar nova vida a ténis que estão mesmo a precisar de uma corzinha. No workshop, Pitanga vai ensinar técnicas de preparação do ténis para ser pintado e respectiva aplicação; vai explicar a diferença entre as várias tintas, técnicas e materiais para pintar sobre o ténis; e ainda explorar materiais e outras aplicações além das tintas para diferentes tipos de customização.

A 19 de Setembro, a artista regressa à Fábrica Braço de Prata para mais uma aula, embora dedicada aos mais pequenos, chamada Graffiti Kids; e a 3 de Outubro são os grandes que se podem juntar ao workshop Graffiti. Saiba tudo no site oficial de Pitanga.

