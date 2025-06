Pizza, sandes e vinho natural: na Caparica, a Blitz está ainda melhor

Chegaram a Portugal há cinco anos e não demorou para que David Liptay e Anna Bárath se enturmassem, fazendo da Costa da Caparica mais do que uma casa para si, mas um ponto de encontro para todos – primeiro com um pop-up no Palms e depois com a Blitz. Dois anos depois, a pizzaria que abriram continua a ser um sítio único na zona. O espaço mudou para que tudo pudesse ficar ainda melhor, cumprindo-se por fim a designação que acompanha o nome “Pizza & Deli”. Há agora uma pequena montra de deli e uma selecção de vinhos naturais.

RITA CHANTRE

“Queremos continuar focados nas pizzas, mas há coisas que já conseguimos começar a fazer”, diz Anna, explicando que o delibar é um sonho antigo. “Eu adoraria ter várias sandes e um pouco mais de saladas. No fundo, ter uma espécie de mercearia com sandes. Essa seria a ideia e é o nosso sonho, mas aqui não temos esse espaço e as pessoas vêm para a pizza”, acrescenta rapidamente David, dando conta, por agora, de três sandes, entre elas uma bem tentadora de almôndegas (10€), na carta desde o início. A essa juntam-se mais duas opções, uma de mortadela, stracciatella, rúcula e mostarda de mel (8€) e outra vegetariana com baba ganoush, tomate, queijo de cabra, alface, pimentos, melaço de româ e zaatar (8€).

RITA CHANTRE Sandes de almôndegas

Abrir outro espaço não está nos planos por agora, mas não é descartado no futuro. “É outro tipo de compromisso, talvez para o próximo ano se encontrarmos um sítio, eu adoraria fazê-lo, mas não estamos nesse ponto”, justifica David, feliz por já ter conseguido dar uma nova ordem à Blitz. “Às vezes era caótico, agora é tranquilo”, confessa, entre gargalhadas. “Nós ficámos com o espaço em Fevereiro/Março e sabíamos que se não abríssemos em Abril, perderíamos a época. Abrimos com o que tínhamos, claro que tentámos adaptar um pouco mais ao nosso estilo, mas havia limitações. Agora, finalmente tivemos a oportunidade de mudar”, conta Anna, recordando como até agora o forno estava praticamente no meio da sala, em vez de arrumado ao fundo, ocupando mais espaço e tornando o serviço menos fluido.

RITA CHANTRE Pizza picante

“Eu também gostaria de fazer pizzas novas, mas é preciso encontrar o equilíbrio entre aperfeiçoar a tua arte e abraçar a mudança. Não queremos ser demasiado ambiciosos”, defende David, cauteloso. “É engraçado porque pizza é pizza, mas é preciso praticar sempre o mesmo, não queremos perder o foco”, admite. E Anna acrescenta: “Um dos nossos pontos fortes, especialmente aqui na Caparica, é a previsibilidade. Há muitos sítios que às vezes estão abertos, outras vezes não. Nós estamos sempre abertos. As pessoas sabem com o que podem contar e também já sabem o que querem”.

RITA CHANTRE Pizza shroom

Entre as pizzas, com base de tomate – há sete, incluindo uma opção para as crianças com mozzarella, fiambre e milho (12€) –, destacam-se entre as mais pedidas a picante, com pepperoni, gorgonzola, pimento e mel de pimenta (14€). Já nas pizzas de base branca (sem tomate) – são três as sugestões, entre elas uma vegan com mistura de cogumelos com miso, tomate seco, sementes, ervas e chili crunch (13€) –, é a que leva também uma mistura de cogumelos, com mozarella, alho confitado, parmesão e azeite de ervas (14€) que mais sai.

RITA CHANTRE Töki Pompos

Para partilhar, antes das pizzas, há novidades também, nomeadamente uma especialidade húngara conhecida por “Töki Pompos” e que é uma pizzeta com creme fraiche, cebola, pancetta, azeite de alho e parmesão (7€). Também é possível pedir uma salada com burrata (10€) ou um baba ganhoush com pão (5€).

RITA CHANTRE

Para acompanhar, já se sabe, a aposta está nos vinhos naturais, que também estão disponíveis para levar para casa. A carta não é extensa – são cerca de 30 referências –, mas foi feita uma selecção a dedo com a ajuda da Wine a Lot. “As pessoas começam a perceber que também podem vir aqui para os vinhos”, acredita Anna. “O objectivo não é chegar às mil referências, mas sinto que ainda há margem para crescer”, antecipa David.

RITA CHANTRE

Resta saber o que se segue. “Eu sempre disse que não abriria nada em Lisboa, mas vemos o potencial”, atira Anna, lamentando ainda algumas das dificuldades inerentes à Caparica. “Muitas pessoas vêm de propósito para a nossa pizza, mas muitas aproveitam que vêm à Caparica para vir aqui e quando o tempo está mau, ninguém vem”, explica. “Mas está a mudar. Há cinco anos, quando nos mudámos para aqui, não se passava nada no Inverno e agora já não é assim.”

RITA CHANTRE

A meta, essa, está bem estabelecida: “Queremos ser a referência como acontece, por exemplo, com a Lupita em Lisboa. Por mais sítios que abram, a Lupita é a referência. Esse é o meu sonho e eu sinto que já acontece um pouco por cá”.

Avenida General Humberto Delgado, 7 (Costa da Caparica). Seg-Dom 13.00-23.00

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp