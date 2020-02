Planeta Dança: viagem ao passado com a Companhia Nacional de Bailado

Nesta aula de História, trocam-se os livros pelas sapatilhas, os professores pelos bailarinos e a escola pelo Teatro Camões. Fomos ver como dançavam os homens das cavernas em Planeta Dança.

"No primeiro capítulo da nossa história da dança começamos pelo início da vida, muito antes de haver História. E no início da vida está o movimento, os átomos que se juntam e formam matéria, os planetas que giram, as estrelas que brilham, o ar que se cria e sopra oxigénio. No início do nosso planeta houve um boom, um bing, um bang, um big bang, catrapum! Caiu um meteoro na Terra e dessa queda fez-se vida – e a vida pôs tudo a mexer.” Os bailarinos da Companhia Nacional de Bailado (CNB) ainda nem entraram em palco, e a voz off já pôs tudo em pratos limpos: a história da dança começa no exacto momento em que começa a história do mundo. E o primeiro capítulo do espectáculo para famílias Planeta Dança, que estreia este sábado no Teatro Camões, dedica-se a contar a primeira parte desta longa história, que vai desde o Big Bang até à Roma Antiga, em apenas 20 minutos.