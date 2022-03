Planetário da Marinha oferece entradas no Dia da Mulher

Nesta terça-feira, 8 de Março, celebra-se mais um Dia Internacional da Mulher. A partir das 18.00, todas as mulheres podem entrar de graça no Planetário da Marinha.

A iniciativa foi partilhada através de uma story na página de Instagram do Planetário da Marinha. No Dia Internacional da Mulher, 8 de Março, todas as mulheres têm direito a entrada grátis nas sessões das 18.00 e das 19.00.

Anteriormente conhecido como Planetário Calouste Gulbenkian, o Planetário da Marinha deixou cair essa designação em 2021, depois de reabrir ao público na sequência de vários meses fechado para a instalação de um novo sistema de projecção.

Entre os programas disponíveis, destaca-se a exibição do documentário Fantasma do Universo, que nos convida a viajar desde o Big Bang até ao LHC, o maior acelerador de partículas do mundo.

Planetário da Marinha, Praça do Império (Belém). Bilheteira: Ter-Dom 09.30-12.00 e 13.30-16.00. 3,50€-15€. Entrada livre para mulheres nas sessões das 18.00 e das 19.00, a 8 de Março.

+ Mulheres com entrada grátis a 8 de Março em museus, monumentos e palácios

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana