Planta no Prato chega à Graça com conversas, degustações e música

O evento é gratuito e acontece já este domingo, no Jardim do Cerco da Graça. A ideia é dar a conhecer as plantas alimentícias não-convencionais, como o amor-perfeito.

Alguma vez ouviu falar de plantas alimentícias não-convencionais (PANC)? Como o nome sugere, têm potencial alimentício mas não costumam ser consumidas em larga escala. As amigas Tatiana Carvalho e Maria José Mauro querem mudar isso. A primeira edição do Planta no Prato está marcada para domingo, 18, no Jardim do Cerco da Graça, onde vai poder tirar todas as suas dúvidas.

“Fiz um curso da Food Wave, financiado pela União Europeia, na sequência do qual ganhei um concurso e verba para dar vida a este projecto, que também conta com o apoio da Cozinha Popular da Mouraria”, revela a antropóloga brasileira Tatiana, que está em Lisboa a frequentar um mestrado em sustentabilidade. “Sempre me interessei por alimentação e lá no Brasil as PANC são muito conhecidas, mas cá nem tanto. Queremos dar a conhecer os seus benefícios.”

A programação arranca com uma sessão de reconhecimento de plantas silvestres, com Maria Filomena Aivado, mentora do projecto Hortas Ecológicas. Segue-se, às 11.30, uma palestra sobre “Alquimia vegetal e auto-conhecimento”, que inclui preparação de oleatos comestíveis, com o acompanhamento de Luciano Stella. Mais tarde, pelas 12.30, há degustação com música ao vivo. A proposta é de Vicente Madureira e Patrícia Canha.

Entre as 14.00 e as 15.00, está prevista ainda uma palestra em inglês sobre alimentação regenerativa, com Sarah Wu, e outra sobre ervas e flores que se comem, com Fernanda Botelho.

A entrada é livre e os participantes vão ter ainda direito a um e-book gratuito, com informações sobre dez plantas silvestres comestíveis e algumas receitas.

Jardim do Cerco da Graça. Dom 10.00. Entrada livre.

