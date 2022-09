Wanderlust leva yoga e meditação a Belém. Depois, segue para o Porto e o Funchal

Mens sana in corpore sano é um lema que ouvimos muitas vezes, mas que é especialmente verdade no caso do Wanderlust 108, o evento internacional que quer promover o bem-estar físico e mental. Pela sexta vez, Lisboa é uma das cidades escolhidas para receber este festival dedicado ao yoga e ao mindfulness. No dia 25 de Setembro, o Jardim da Torre de Belém recebe cerca de 4000 yogis e entusiastas desta prática desportiva. Além de aulas de yoga, o evento conta com actividades ao ar livre, workshops e palestras com nomes conhecidos da área. Este ano, o Wanderlust 108 troca a habitual corrida – que faz parte do Triatlo Mindful juntamente com yoga e meditação – por um treino de alta intensidade. Outra das novidades desta sexta edição é o alargamento, pela primeira vez, às cidades do Porto e do Funchal, na Madeira.



Ao longo de todo o dia, o Jardim da Torre de Belém é palco de um Triatlo Mindful que combina treino de alta intensidade, yoga e meditação. “Com a pandemia, tivemos de alterar a habitual corrida de cinco quilómetros por um treino HIIT”, explicou Nuno Carvalho, mentor do projecto em Portugal, durante a apresentação do evento à imprensa, esta quinta-feira. Assim, o primeiro momento desportivo do festival passa a ser um treino de alta intensidade de 30 minutos conduzido por Zé Maria Castelo Branco, ex-atleta de alta competição e fundador da Move Hiit, uma empresa que organiza treinos outdoor e online. Segue-se uma aula de yoga de 90 minutos com Sofia Mano e Leonor Buzaglo, duas personalidades da modalidade. Após cuidar do corpo, é hora de cuidar da mente com a actuação Fado, Mantras & Meditação, que junta em palco Cuca Roseta e Inês Gaya. “É a terceira edição em que participo. É uma grande honra e estou muito feliz de voltar”, partilhou Gaya, mentora de Desenvolvimento Humano e Espiritualidade. Além da meditação final, Inês Gaya é também responsável pelo momento de abertura, em que serão feitas as “intenções para o dia”. “Quero trazer a ideia de que somos sagrados e de que a vida é uma dádiva”.



Embora seja certo e sabido que grande parte dos participantes já estão habituados aos exercícios em cima do tapete, a organização procura “democratizar a prática de yoga” e promover esta modalidade enquanto “um exercício físico”. “A nossa principal missão é mostrar que yoga é para todos”, disse Nuno Carvalho. Por isso, todas as actividades são abertas a qualquer nível de preparação física e mesmo os iniciantes são bem-vindos. Todas as actividades desportivas são acompanhadas de música com o DJ set de Lisa Schuster, que combina música electrónica com o som de taças tibetanas.



Depois do Triatlo Mindful, o Wanderlust 108 continua com workshops, conferências e actividades ao ar livre como hula hoop, os famosos arcos à volta da cintura, yoga aéreo e acroyoga. O recinto é ainda ocupado por um mercado de alimentação saudável e artesanato, assim como uma zona de restauração com várias marcas.



A par da preocupação com o bem-estar físico e mental, o Wanderlust 108 também quer promover o cuidado com o Planeta. Para isso, a organização optou por utilizar tendas feitas a partir de materiais sustentáveis. “Não podíamos advogar que éramos um evento plastic free e depois usar tendas de plástico”, começou por explicar o responsável pelo evento no país. E acrescentou: “no entanto, estas estruturas não existiam em Portugal. Por isso, sentimos necessidade de criar o Bamboo Tailors, uma ramificação da SOMA [entidade responsável pela organização do festival], que oferece tendas feitas a partir de bambu e algodão natural”.





Wanderlust O Wanderlust inclui treinos HIIT, aulas de yoga e sessões de meditação

De Lisboa até ao Porto e às ilhas

O Wanderlust já acontece em cerca de 57 cidades do mundo e está presente em todos os continentes. Contudo, até aqui só Lisboa tem recebido as edições deste festival em Portugal. “Até agora temos feito [o evento] só em Lisboa, mas 30% das pessoas vêm do Norte do país”. A vontade de alargar o assentar de tapetes ao Porto já existia, mas o responsável explica que “o Wanderlust acontece nas principais cidades e nos principais parques dessas cidades, mas isso nem sempre é possível”. Em 2022, o Parque da Cidade, no Porto, está finalmente disponível e recebe a primeira edição do Wanderlust 108 no Norte do país, no dia 2 de Outubro.



Também o Parque de Santa Clara, no Funchal, vai ser palco de uma edição do Wanderlust 108 dividida entre os dias 8 e 9 de Outubro.



Os três eventos – em Lisboa, no Porto e no Funchal – partilham a mesma programação com treinos HIIT, aulas de yoga e sessões de meditação. Também as palestras, os workshops e as actividades ao ar livre acontecem nas três localizações, embora nem todos os professores estejam presentes em todas as datas.



Os bilhetes para o Wanderlust 108 Lisboa, Porto e Funchal estão à venda online, a partir dos 20€.



