Plateform oferece descontos no Dia dos Namorados e doa valor a uma boa causa

No dia 14 de Fevereiro, Dia dos Namorados, a gigante da restauração Plateform lança mais uma iniciativa do seu movimento Plateforall. Desta vez, oferece 10% de desconto aos clientes em menus de alguns dos seus restaurantes e aproveita esse valor para ajudar uma boa causa, neste caso o Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA), que além da população em situação de sem-abrigo, também apoia famílias em risco e carenciadas.

A iniciativa da Plateform é válida para encomendas do menu do Dia dos Namorados nos restaurantes Coyo Taco, ZeroZero, Honest Greens, Vitaminas, Honorato, Wok to Walk e Talho Burger, cujas propostas estarão disponíveis ao longo de todo o dia 14 de Fevereiro nas plataformas Uber Eats, Bolt Food e Glovo.

O valor do desconto reverte na totalidade a favor do CASA, uma forma de ajudar pessoas em situação de sem-abrigo, um grupo de risco bastante afectado pela actual pandemia. Desde Março do ano passado, o movimento Plateforall já entregou refeições a cerca de 1500 pessoas, através de mais de 20 instituições de saúde e de solidariedade social de todo o país.

E como isto de escolher uma refeição para celebrar no conforto do lar é assunto sério, vamos aos menus: no Honorato a proposta inclui um hamburguer Honorato, um hamburguer Falcão e duas mousses de chocolate (29,95€, com o desconto); no mexicano Coyo Taco tem direito a guacamole, dois tacos pollo al carbon, uma quesadilla carne asada e churros; no ZeroZero tem direito a spaghetti ai gamberi e peperoncino, pizza prosciutto arrosto e funghi, tiramisù e mousse di cioccolato e nocciole Piemonte (41,45€); no Wok to Walk o menu inclui o wok bestseller, wok exótico e duas limonadas (19,50€); no Vitaminas a escolha foram as saladas de frango e ananás e a de camarão e brie, mais duas mousses de manga (19,95€); e no Talho Burger o menu inclui um bamburguer Talho Burger, um bamburger Bacon Cheese e dois brownies para sobremsa (22,45€). Por fim, o menu do Honest Greens, o mais saudável, é composto pelas batatas doces fritas, um market plate de frango com ervas e hummus de espinafres e manjericão, um market plate de vitela grelhada com molho e batatas chimichurri, um brownie de couve-flor e um cheesecake de matcha (34,95€).

+ Leia a edição desta semana: Saídos da Casca

+ Zoo de Lisboa lança promoção de apadrinhamento para celebrar o amor