Zoo de Lisboa lança promoção de apadrinhamento para celebrar o amor

Está pronto para assumir um compromisso com os animais e o planeta? A proposta é do Zoo de Lisboa, que o convida a tornar-se um padrinho babado entre 12 e 14 de Fevereiro.

O Jardim Zoológico de Lisboa localiza-se em Sete Rios, mas assume um amor sem fronteiras pelos animais e pelo planeta. Para o celebrar, convida todas as pessoas a partilharem esta relação de compromisso através do apadrinhamento individual de animais. Entre os dias 12 e 14 de Fevereiro, poderá fazê-lo com um desconto de 10€.

O apadrinhamento particular tem um preço de 50€ a 100€ por ano, e dá vários benefícios aos padrinhos, incluindo descontos, merchandising e bilhetes grátis. Mas os verdadeiros beneficiados são os animais, e não só os de Lisboa. A receita reverte a favor do Fundo de Conservação do zoo, que apoia programas de conservação no mundo inteiro.

Permitir que o romântico casal de Araras-jacintas continue a fazer os seus voos nupciais nas densas florestas húmidas da América do Sul, ou que o pinguim macho encontre nas praias rochosas do Cabo a mais bonita pedrinha para oferecer à fêmea dos seus olhos, faz parte da missão do Jardim Zoológico. E pode fazer parte da sua.

Nos próximos dias, também pode descobrir mais sobre os “Amores raros do Zoo”. É que, dos mamíferos às aves, não é comum observar a formação de núcleos familiares e relações de monogamia entre os indivíduos, mas há algumas excepções. No site do Jardim Zoológico, pode descobrir quais e ainda participar num passatempo, que decorre até 14 de Fevereiro e sorteia dez convites duplos.

+ Jardim Zoológico apresenta o Clube da Natureza com actividades online

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana