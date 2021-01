Podcast do D. Maria II dobra a frequência e regressa com Filomena Cautela

O TEATRA, podcast do D. Maria II lançado em 2019, acaba de anunciar uma nova periodicidade. Agora, de duas em duas semanas, será possível ouvir uma nova entrevista com uma personalidade associada ao meio cultural e artístico português. A primeira convidada de 2021 foi a actriz e apresentadora Filomena Cautela, que conversou com Mariana Oliveira sobre o seu percurso, desde a faculdade de Direito até ao novo programa que está a preparar.

No primeiro episódio do novo ano, já disponível online, Filomena Cautela revelou a relação especial que tem com o D. Maria II e contou, pela primeira vez numa entrevista, uma história que viveu no espaço do Rossio há mais de dez anos. “Esta casa, para mim, não é só uma casa por onde passaram muitos directores e onde há muitos espectáculos que mexem com o público”, confessou. “É uma casa mágica para mim.”

Nos próximos meses, estão previstas entrevistas com David Pereira Bastos, Jorge Silva Melo, Teresa Coutinho, Gonçalo M. Tavares e Lúcia Maria, seguindo-se depois outros convidados a anunciar, sempre de duas em duas semanas. Para não perder pitada, vale a pena estar atento às contas de Spotify, Soundcloud, Youtube ou Apple Podcasts do teatro.

Desde o lançamento do TEATRA, em Setembro de 2019, e ao longo de um ano e meio, já foram várias as conversas com actores, encenadores, artistas visuais, músicos, escritores ou realizadores, como Albano Jerónimo, Alexandre Farto aka Vhils, Bruno Nogueira, Dulce Maria Cardoso, Manuela Azevedo, Miguel Guilherme, Olga Roriz, Rita Blanco e Rui Mendes.

