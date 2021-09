Poke Dog: já há um restaurante virtual para cães no Uber Eats

O seu amigo de quatro patas já pode fazer-lhe companhia na hora do jantar. Basta mandar vir do Poke Dog entre as 19.00 e as 22.00.

O poke, um dos principais pratos da cozinha nativa havaiana, não é só para humanos. No Poke Dog, disponível em exclusivo no Uber Eats, as refeições saudáveis (e fotogénicas) são só para os seus amigos de quatro patas. As receitas, criadas por especialistas em alimentação animal, combinam diferentes sabores de ração Taste of the Wild com ingredientes naturais, como arroz, cenoura, ovos de codorniz e abóbora.

Entre as opções disponíveis, encontra javali (acompanhado de arroz integral, curgete, ovo de codorniz, cenoura e ervas aromáticas, com uma base de grãos de javali Taste of the Wild Southwest Canyon), salmão (com arroz negro, lombo de salmão, ovo de codorniz, espinafres, sementes de girassol e abóbora, com uma base de grãos de salmão Taste of the Wild Pacific Stream), bife tártaro bovino (com gema de ovo de codorniz, sementes de girassol, abóbora e espinafres no topo de uma base de grãos de veado Taste of the Wild Pine Forest) e peito de frango (com arroz integral, cenoura laminada, brócolos, biscoitos de pasta dourada e uma base com grãos de pato selvagem Taste of the Wild Wetlands).

Poke Dog

O lançamento no Uber Eats celebra-se com uma campanha de entregas grátis em pedidos a partir de 15€, válida até 26 de Setembro. Aberto para servir os apetites dos vorazes caninos entre as 19.00 e as 22.00, o Poke Dog também tem disponíveis sacos de ração Taste of the Wild (18,50€/dois quilos) e sobremesas para cães (3,90€-4,50€), neste caso biscoitos de banana e manteiga de amendoim, de maçã e pêra, de mel e canela e de cenoura e coco.

