Ponte pedonal junto ao Museu dos Coches finalmente aberta ao público

Depois de cinco anos em obras, a ponte que faz a ligação entre o Museu dos Coches e a frente ribeirinha foi inaugurada. Rampas nos dois acessos e elevador na estação permitem circulação de cadeiras de rodas e bicicletas.

A ponte pedonal junto ao Museu dos Coches, em Belém, que faz a ligação com a zona ribeirinha, abriu ao público na noite desta segunda-feira. A ponte antiga, sobre a via férrea, será agora desmantelada, obrigando ao corte do trânsito na Avenida Brasília, nas próximas duas noites. Em construção há cinco anos, a nova ponte tem rampas nos acessos do lado de terra e do rio, permitindo a circulação de pessoas em cadeiras de rodas e de bicicletas.

“Por razões de ordem técnica, só após a demolição da ponte velha será possível concluir a empreitada da nova ponte, que compreende, além das rampas, a colocação de uma plataforma elevatória para cadeira de rodas, nas escadas de acesso à estação de comboios no sentido Lisboa/Cascais”, esclarece a Direcção Geral do Património Cultural (DGPC), em nota de imprensa.

Embora o elevador já se encontre instalado, o equipamento só poderá começar a ser utilizado quando a estrutura antiga for desmantelada. Só aí então se dará início à construção da infra-estrutura interna necessária ao funcionamento da plataforma que servirá os acessos à estação de comboios.

Actualmente, existem quatro pontos de ligação da zona de Belém à frente ribeirinha. Às passagens pedonais do MAAT, da Torre de Belém e à passagem subterrânea junto ao Padrão dos Descobrimentos, junta-se agora a ponte do Museu dos Coches, projectada por Paulo Mendes da Rocha e Ricardo Bak Gordon, autores do novo edifício do museu na Avenida Brasília.

