Pop Up Express leva gelados, sushi e cachorros para a Costa da Caparica

Além dos longos areais e da água bem límpida, agora a Costa da Caparica tem mais uma razão para ser visitada: o novo Pop Up Express, na praia de Santo António. Este espaço de restauração junta debaixo do mesmo tecto o sushi da Home Sweet Sushi, os cachorros da Hot Dog Lovers e os famosos gelados da Santini. Este pop up, no espaço do antigo K Bar, vai estar de portas abertas até ao final de Setembro.

Aqui a ideia é simples: em vez de vir carregado com a típica geleira ou apressar-se a fazer aquelas sandes para levar para a praia, agora pode passar no Pop Up Express e agarrar um cachorro, uma caixa de sushi e até um gelado para sobremesa. Em menos de dez minutos tem o almoço, o lanche ou aquele snack de fim de dia pronto a levar para a praia. Se preferir comer dentro do espaço, há também uma esplanada interior mesmo em frente ao mar com cerca de 70 lugares.

“Procurámos marcas que não tivessem operação na Margem Sul ou, no caso do Home Sweet Sushi, que não estivessem na Costa da Caparica de modo a poderem experimentar um mercado diferente sem os custos de abertura de uma loja”, explica Jorge Bizarro, um dos proprietários do pop up. Além das três marcas já presentes no espaço, irão ainda chegar as pizzas a forno de lenha da Pizza Artesanal. Para isso, está já a ser montado um forno no exterior do espaço.

Pop Up Express Caixa de sushi da Home Sweet Sushi para comer na esplanada ou levar para a praia

E agora imagine que, além de sushi, cachorros, gelados e pizzas em frente à praia, ainda podia comer tudo isto enquanto via os jogos do Euro? Não podemos prometer nada, mas sabemos que este é um dos objectivos para o espaço. Ou seja, o Pop Up Express quer ganhar um ecrã gigante para convidar os banhistas a assistirem aos jogos do Euro 2020 sem saírem da praia.

A partir do início de Julho chegam mais novidades. “Estamos a estudar a hipótese de servirmos um menu de pequeno-almoço”, revela Jorge Bizarro. Isto já que, também a partir de Julho, os proprietários pretendem alargar o horário de funcionamento – que agora é das 12.00 às 20.00 – para abrir portas logo pelas 9.00 e fechar apenas às 22.00.

Para já, só é possível provar a comida destas marcas sentado na esplanada ou em regime de take-away. Mas, em breve haverá também a possibilidade de encomendar para casa através das plataformas tradicionais de delivery ou, quem sabe, de um serviço de delivery da própria casa.

Apoio 8 Paredão Norte Praia Santo António, Costa da Caparica. Seg-Dom 12.00-20.00.

