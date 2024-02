Por um dia, o roaster dinamarquês La Cabra vai tomar conta do Dramático

Um representante da marca de café de especialidade, muito popular em Nova Iorque, vai estar no Príncipe Real na próxima sexta-feira. Com ele traz umas edições especiais.

Se é apreciador de café de especialidade e ainda não tem planos para a manhã da próxima sexta-feira, dia 23, aproveite para fazer uma visita ao Dramático, entre a Avenida da Liberdade e o Príncipe Real. Neste dia, Mark Williamson, um representante do roaster dinamarquês La Cabra, muito popular em Nova Iorque – tanto que foi considerado, pelos leitores da Time Out Nova Iorque como uma das melhores cafetarias da cidade –, vai fazer um take over ao espaço e preparar algumas bebidas mais especiais, em expresso ou filtro, e até matcha.

“Vão servir cafés que não servem no dia-a-dia, porque fazem sempre, uma vez por ano, uma colecção rara de cafés, com oito cafés diferentes, e que são muito caros. Não compensa servir em cafetaria. Mas vamos servir isso”, diz Ricardo Galésio, o responsável Dramático, que abriu em 2022, dois anos depois de vender o conhecido Hello, Kristof, na Rua do Poço dos Negros. Apesar de os grãos serem mais caros, os preços mantêm-se os habituais do Dramático.

Já desde os tempos do Hello, Kristof que Ricardo Galésio utiliza os grãos de café La Cabra para preparar as suas bebidas. E foi dessa relação antiga que nasceu o convite. “Eu queria fazer alguma coisa com eles e sugeri virem cá tomar conta do espaço durante um dia. Eles dispuseram-se a isso”, conta.

Neste dia, para uma verdadeira experiência nórdica, em vez dos frequentes croissants, vai ser possível acompanhar o café com os buns de cardamomo e canela da Isco, em Alvalade. “Eles pediram para ter uma coisa mais dinamarquesa”, justifica.

O café estará aberto ao público até às 14.00 e, à tarde, acontecem duas provas de café à porta fechada, apenas para profissionais da área e outros convidados de Ricardo Galésio.

Rua da Alegria 41E (Príncipe Real). 23 Fevereiro. Sex 8.00-14.00

