Neste brunch, tudo leva nutella (mas só vai durar um dia)

No último domingo do mês, o InterContinental Lisboa ajuda a repor os níveis de açúcar no sangue com um brunch perfeito para gulosos.

Cupcakes, tartes, bolas de berlim, éclairs e panquecas – tudo com um toque de nutella. É isto que se pode esperar do brunch do InterContinental Lisboa no dia 25 de Fevereiro, domingo, para celebrar o Dia Mundial da Nutella. Para os fiéis ao habitual, também não faltará comida.

“O melhor dos dois mundos é mesmo a combinação de um brunch de domingo com o creme de avelã mais conhecido do planeta. A 5 de Fevereiro celebrou-se o Dia Mundial da Nutella, contudo, o InterContinental Lisbon achou que este dia merecia um destaque mensal. Para o efeito, preparou um menu que pretende ser uma celebração mais intensa de sabores e que foi pensado ao pormenor para ser completamente irresistível”, esclarece o hotel em comunicado.

No menu estão, então, iguarias como panquecas de banana, bolo de kiwi, tarte de mirtilos ou éclairs de morango recheados com nutella. Mas como nem só de doces se faz um brunch, também estão disponíveis os já conhecidos ovos variados pedidos à la carte, entre eles os ovos Benedict, ou as tostas.

O brunch está disponível entre as 11.30 e as 15.00 e tem um custo de 38€ por pessoa, com estacionamento incluído. As crianças até aos 12 anos (inclusive) têm um desconto de 50%. Para reservar, basta ligar para o 21 381 8700 ou enviar um email para lisha.reception@ihg.com.

